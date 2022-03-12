В «Ростелекоме» сообщили, что компания готовилась к возможным санкциям Запада
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«Подразделения IT- и кибербезопасности, а также технической инфраструктуры «Ростелекома» готовились к возможным сценариям ограничения нашей деятельности как по линии импортозамещения, так и по линии отказоустойчивости нашего ПО и оборудования», — приводит ТАСС его слова.
Осеевский добавил, что компания в последние пять лет сделала акцент на создании собственных решений.
Ранее РИА Новости сообщило, что лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange) подтвердила отключение российских операторов «МегаФон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.
Позднее в Минцифры заявили, что отключение операторов от LINX не повлияет на скорость интернета в России.