В «Ростелекоме» сообщили, что компания готовилась к возможным санкциям Запада

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В «Ростелекоме» проводили подготовку к возможным ограничениям деятельности как по линии импортозамещения, так и по отказоустойчивости программного обеспечения (ПО). Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский.
В «Ростелекоме» сообщили, что компания готовилась к возможным санкциям Запада
  • globallookpress.com
  • © Sergey Smirnov

«Подразделения IT- и кибербезопасности, а также технической инфраструктуры «Ростелекома» готовились к возможным сценариям ограничения нашей деятельности как по линии импортозамещения, так и по линии отказоустойчивости нашего ПО и оборудования», — приводит ТАСС его слова.

Осеевский добавил, что компания в последние пять лет сделала акцент на создании собственных решений.

Ранее РИА Новости сообщило, что лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange) подтвердила отключение российских операторов «МегаФон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.

Позднее в Минцифры заявили, что отключение операторов от LINX не повлияет на скорость интернета в России.

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