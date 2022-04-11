Россияне рассказали о способах укрепления иммунитета в межсезонье

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«Сберстрахование» и медиахолдинг Rambler&Co провели исследование и выяснили, что около трети россиян для укрепления иммунитета в межсезонье едят больше фруктов и овощей, а также принимают мультивитамины.
Россияне рассказали о способах укрепления иммунитета в межсезонье
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Об этом сообщает Life.ru.

Согласно результатам опроса, россияне выбирают разные способы защиты организма в периоды роста заболеваемости ОРВИ.

Так, 16% респондентов едят больше фруктов и овощей, 15% принимают мультивитамины, 11% предпочитают укреплять здоровье при помощи народных средств, 10% стараются больше гулять и заниматься спортом.

В целях профилактики 9% принимают витамин D, 4% — различные БАДы.

29% признались, что не принимают мер для помощи иммунитету.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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