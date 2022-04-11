Россияне рассказали о способах укрепления иммунитета в межсезонье
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Об этом сообщает Life.ru.
Согласно результатам опроса, россияне выбирают разные способы защиты организма в периоды роста заболеваемости ОРВИ.
Так, 16% респондентов едят больше фруктов и овощей, 15% принимают мультивитамины, 11% предпочитают укреплять здоровье при помощи народных средств, 10% стараются больше гулять и заниматься спортом.
В целях профилактики 9% принимают витамин D, 4% — различные БАДы.
29% признались, что не принимают мер для помощи иммунитету.
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