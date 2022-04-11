Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 16,9% на новостройки и вторичное жильё

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С 11 апреля Сбербанк понизил ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки до 16,9%. Об этом свидетельствуют данные на сайте банка.

«С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 п. п. — до 16,9%», — сказано в сообщении.

Таким образом, ставки понизились для самых популярных ипотечных кредитов — на покупку вторичной недвижимости и новостроек.

Уточняется, что клиентам, которые подали заявки ранее по старым условиям и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

Ранее Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам с 19% до 16%. 

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