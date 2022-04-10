Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам до 16%

Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам с 19% до 16%. Об этом свидетельствуют данные на сайте банка.

Отмечается, что ставка по вкладу сроком до трёх месяцев снижена с 19% до 16%.

При оформлении вклада на срок до полугода максимальный размер ставки составит 14%, на срок до одного года — 13%.

Сбербанк также снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 19,9%.

Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Экономист Денис Ракша прокомментировал данное решение Банка России. По его словам ЦБ поднимал ставку для того, чтобы стабилизировать курс рубля и в целом валютный рынок. Эта задача, по словам специалиста, выполнена.