Экономист Ракша прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку

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Экономист Денис Ракша прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых.
Экономист Ракша прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку
  • Gettyimages.ru
  • © Valeriya

«ЦБ поднимал ставку для того, чтобы стабилизировать курс рубля и в целом валютный рынок. Эта задача выполнена, и с помощью не только подъёма ставки, но и других регулирующих мероприятий. Теперь можно заниматься другими задачами, среди которых меры поддержки экономики», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его прогнозу, теперь регулятор будет смотреть, что происходит в апреле с инфляцией и экономикой в целом, и уже в мае принимать решение по ставке.

«Доступность кредитов это пока не увеличивает, но сокращает нагрузку на бюджет, из которого субсидируются ставки по кредитам. В этом смысле снижение ставки помогает бюджету», — добавил Ракша.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых.

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