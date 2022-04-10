Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 19,9%

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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%.
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 19,9%
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Об этом сообщает РИА Новости.

«С 10 апреля.. ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%», — говорится в сообщении банка.

Сбербанк также снизил ставки по вкладам: максимальная ставка по депозитам в рублях теперь составляет 16%.

Ранее в Сбербанке объяснили, что заёмщикам, получившим до 1 марта одобрение на ипотеку, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придётся вновь подавать заявление на одобрение кредита.

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