В Сбербанке объяснили, кому придётся подать новую заявку на ипотеку

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В Сбербанке объяснили, что заёмщикам, получившим до 1 марта одобрение на ипотеку, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придётся вновь подавать заявление на одобрение кредита.
В Сбербанке объяснили, кому придётся подать новую заявку на ипотеку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе кредитной организации, Сбербанк заранее предупредил клиентов о сроке действия одобренных заявок по ипотеке и действовал в рамках ранее определённых условий.

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ипотеки.

Ранее руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в беседе с «Известиями» рассказал, что спрос на такое жильё и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%.

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