Мишустин подписал постановление об изменении условий льготной ипотеки

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ипотеки.
Мишустин подписал постановление об изменении условий льготной ипотеки
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Соответствующее постановление подписано. Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес», — сказал Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По его словам, новые условия начинают действовать уже с 1 апреля.

Он напомнил, что предельный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей увеличен до 12 млн рублей, для остальных — до 6 млн.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке до 12%.

В Москве, как сообщала НСН, выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить