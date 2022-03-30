Мишустин подписал постановление об изменении условий льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении условий программы льготной ипотеки.

«Соответствующее постановление подписано. Это позволит поддержать как наших граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, так и строительный бизнес», — сказал Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По его словам, новые условия начинают действовать уже с 1 апреля.

Он напомнил, что предельный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей увеличен до 12 млн рублей, для остальных — до 6 млн.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке до 12%.

В Москве, как сообщала НСН, выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.