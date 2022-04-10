Резервный фонд правительства России увеличат на 273,4 млрд рублей

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Резервный фонд правительства России увеличат на 273,4 млрд рублей для финансирования мероприятий по обеспечению стабильности экономики в условиях санкций. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Резервный фонд правительства России увеличат на 273,4 млрд рублей
  • РИА Новости

«Резервный фонд правительства увеличится на 273,4 млрд рублей. Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основным источником увеличения фонда стали дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в первом квартале 2022 года.

Ранее стало известно, что кабмин увеличил финансирование на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 1,7 млрд рублей на ремонт в Крыму жилых домов, пострадавших от наводнения в 2021 году.

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