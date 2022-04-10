Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины от COVID-19 с участием детей

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах исследования назальной вакцины от коронавируса с участием детей.

«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Гинцбург ранее сообщил о планируемых исследованиях назальной вакцины от коронавируса.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.