Гинцбург сообщил о планируемых исследованиях назальной вакцины от коронавируса
«Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация даёт стерильный иммунитет», — цитирует РИА Новости его заявление.
По словам учёного, после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Гинцбург сообщал, что назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.