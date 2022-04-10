Гинцбург сообщил о планируемых исследованиях назальной вакцины от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе пострегистрационных исследований назальной вакцины от COVID-19 планируется проверить, даёт ли препарат полную защиту от вируса.

«Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация даёт стерильный иммунитет», — цитирует РИА Новости его заявление.

По словам учёного, после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Гинцбург сообщал, что назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.