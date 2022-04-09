В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает kp.ru.
Количество суточных заболеваний сократилось до 689. На лечении в больницах находятся 1,5 тыс. пациентов. За минувшие сутки госпитализирован 121 человек, выписаны 132.
В реанимации находятся 223 заболевших.
«Дома на амбулаторном лечении лежит 8881 человек. Бесплатные лекарства получают 8,7 тыс. пациентов. 111 человек ещё находятся на карантине», — говорится в сводке об эпидситуации от Комздрава Петербурга.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.