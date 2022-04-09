В Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT
- Gettyimages.ru
- © Tom Werner
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.
«Только за последние три года число вакансий для специалистов в сфере IT и телекома выросло на 36%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что IT-специалисты являются одними из самых востребованных на московском рынке труда.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.