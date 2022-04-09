В Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT

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Число вакансий для специалистов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий в столице выросло на 36% за три года.
В Москве за три года на 36% выросло число вакансий для специалистов в сфере IT
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

«Только за последние три года число вакансий для специалистов в сфере IT и телекома выросло на 36%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что IT-специалисты являются одними из самых востребованных на московском рынке труда.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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