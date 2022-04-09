Пластический хирург Гузик рассказала о причинах изменения овала лица

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Пластический хирург Анастасия Гузик перечислила основные причины изменения овала лица.
Пластический хирург Гузик рассказала о причинах изменения овала лица
  • © Lucy Lambriex

«Чаще всего поплывший овал лица связан с работой вашего позвоночника: если вы постоянно сутулитесь, не держите осанку, не занимаетесь спортом, то рано или поздно мышцы и неправильная осанка приведут к тому, что мышцы нижней средней трети лица начнут опускаться, появятся брыли и опустится шея», — цитирует Грузик Пятый канал.

Она пояснила, что при неправильном кровоснабжении и осанке лишняя жидкость организма задерживается в области шеи и провоцирует опущение овала лица.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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