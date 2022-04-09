В Казани возбудили дело после гибели мужчины в результате хлопка газа в жилом доме

Короткая ссылка
Следственное управление СК России по Татарстану возбудило дело после гибели мужчины в результате хлопка газа в квартире многоэтажного дома в Казани.
В Казани возбудили дело после гибели мужчины в результате хлопка газа в жилом доме
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным следствия, в результате хлопка бытового газа в квартире в Казани погиб 33-летний мужчина.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газа на стройке в Ханты-Мансийске пострадали трое рабочих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить