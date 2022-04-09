В Казани возбудили дело после гибели мужчины в результате хлопка газа в жилом доме

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило дело после гибели мужчины в результате хлопка газа в квартире многоэтажного дома в Казани.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным следствия, в результате хлопка бытового газа в квартире в Казани погиб 33-летний мужчина.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газа на стройке в Ханты-Мансийске пострадали трое рабочих.