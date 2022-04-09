Трое рабочих пострадали в результате хлопка газа на стройке в Ханты-Мансийске

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В пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в результате хлопка газа на стройке пострадали трое рабочих.
Трое рабочих пострадали в результате хлопка газа на стройке в Ханты-Мансийске
  • РИА Новости

«На стройке на Гагарина, 170, в Ханты-Мансийске поступила информация об утечке газа. Газ хлопнул, пострадали трое рабочих, предварительно, не сильно, не очень серьёзные травмы», — рассказал представитель ведомства агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Люберцах. По предварительным данным, пострадал один человек, также выбило входную дверь и стёкла квартиры.

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