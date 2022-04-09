Терапевт Ионова предупредила о вреде чрезмерного использования антисептиков

Врач-терапевт Лидия Ионова предупредила о вреде чрезмерного использования антисептиков.

«Ванны с антисептиком, конечно же, ни в коем случае нельзя принимать регулярно, потому что это будет влиять на микрофлору, влиять на кожу, будет её очень высушивать, нарушать её проницаемость. Кожа будет слишком сухой, а липидный барьер защищает её от микроорганизмов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила Ионова, нет смысла тратить деньги на ветер и вызывать риски ухудшения своего состояния.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.