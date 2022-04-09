Диетолог Макиша рассказала о продуктах, не приводящих к набору веса
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«В основном это овощи и зелень. Например, огурец, сельдерей, болгарский перец, петрушка. Потому что в своём составе они практически на 90—95% состоят из воды, и их калорийность минимальна», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметила Макиша, отрицательная калорийность продуктов — это ложное представление.
«Утверждение о том, что на усвоение какого-то продукта организм может потратить больше калорий, чем получит из него, опровергнуто наукой уже давно», — добавила она.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.