Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области

Вертолёт Ми-8, на борту которого были 24 человека, совершил вынужденную посадку в Томской области, пострадавших в результате инцидента нет.

«В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что пострадавших нет, повреждений вертолёта нет.

14 февраля пассажирский вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, совершил вынужденную посадку на Ямале.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, вертолёт сел на заснеженное поле в Тазовском районе, в 100 км от ближайшего населённого пункта.