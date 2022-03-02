Вертолёт совершил экстренную посадку на Ямале после отказа двигателя
- РИА Новости
«В аэропорту посёлка Красноселькуп ЯНАО, по предварительной информации, в связи с отказом правого двигателя произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Ямал» Ми-8МТВ», — цитирует РИА Новости сообщение Уральской транспортной прокуратуры.
На борту транспортного средства находились три члена экипажа и пятеро пассажиров, при посадке никто из них не пострадал. Повреждений вертолёта также не зафиксировано.
Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.
14 февраля пассажирский вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, совершил вынужденную посадку на Ямале.
Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, вертолёт сел на заснеженное поле в Тазовском районе, в 100 км от ближайшего населённого пункта.