Вертолёт совершил экстренную посадку на Ямале после отказа двигателя

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Следовавший к Термокарстовому месторождению вертолёт авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в одном из посёлков после отказа двигателя.
Вертолёт совершил экстренную посадку на Ямале после отказа двигателя
  • РИА Новости

«В аэропорту посёлка Красноселькуп ЯНАО, по предварительной информации, в связи с отказом правого двигателя произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Ямал» Ми-8МТВ», — цитирует РИА Новости сообщение Уральской транспортной прокуратуры.

На борту транспортного средства находились три члена экипажа и пятеро пассажиров, при посадке никто из них не пострадал. Повреждений вертолёта также не зафиксировано.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

14 февраля пассажирский вертолёт Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились 18 человек, совершил вынужденную посадку на Ямале.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, вертолёт сел на заснеженное поле в Тазовском районе, в 100 км от ближайшего населённого пункта.

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