Гинцбург заявил, что тест-система на иммунитет к COVID-19 после назальной вакцины уже есть
«Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали её под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, система не нуждается в отдельной регистрации — для массового использования достаточно только расширить применение в инструкции.
1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Препарат уже вышел в гражданский оборот.