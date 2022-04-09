Гинцбург заявил, что тест-система на иммунитет к COVID-19 после назальной вакцины уже есть

Тест-система для определения иммунитета у вакцинированных назальным препаратом от коронавируса уже существует, но для её массового применения необходимо расширить инструкцию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали её под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, система не нуждается в отдельной регистрации — для массового использования достаточно только расширить применение в инструкции.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Препарат уже вышел в гражданский оборот.