Гинцбург заявил, что тест-система на иммунитет к COVID-19 после назальной вакцины уже есть

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Тест-система для определения иммунитета у вакцинированных назальным препаратом от коронавируса уже существует, но для её массового применения необходимо расширить инструкцию, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали её под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, система не нуждается в отдельной регистрации — для массового использования достаточно только расширить применение в инструкции.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Препарат уже вышел в гражданский оборот.

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