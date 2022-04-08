Терапевт Тюльпина рассказала, какие болезни могут развиться из-за длительного стресса

Короткая ссылка
Терапевт, гастроэнтеролог Елена Тюльпина напомнила, с какими болезнями может столкнуться человек, не желающий бороться с тревожностью и стрессом.
Терапевт Тюльпина рассказала, какие болезни могут развиться из-за длительного стресса
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как гипертоническая болезнь, нарушение ритма... Может развиться стенокардия вплоть до острого инфаркта миокарда», — сказала специалист в беседе с Пятым каналом.

Проблемы с ЖКТ — эрозии желудка, язвы, обострения гастрита — также появляются на почве длительного стресса.

Кроме того, из-за тревожности происходит гормональный дисбаланс, что может привести к развитию патологий как надпочечников, так и щитовидной железы, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить