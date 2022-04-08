Терапевт Тюльпина рассказала, какие болезни могут развиться из-за длительного стресса

Терапевт, гастроэнтеролог Елена Тюльпина напомнила, с какими болезнями может столкнуться человек, не желающий бороться с тревожностью и стрессом.

«Прежде всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как гипертоническая болезнь, нарушение ритма... Может развиться стенокардия вплоть до острого инфаркта миокарда», — сказала специалист в беседе с Пятым каналом.

Проблемы с ЖКТ — эрозии желудка, язвы, обострения гастрита — также появляются на почве длительного стресса.

Кроме того, из-за тревожности происходит гормональный дисбаланс, что может привести к развитию патологий как надпочечников, так и щитовидной железы, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.