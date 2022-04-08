ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке

Банк ВТБ намерен снизить ставки по ипотеке после решения ЦБ России по ключевой ставке. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«В связи с решением Банка России установить ключевую ставку на уровне 17% ВТБ готовится улучшить условия по своим ипотечным программам», — приводит ТАСС сообщение.

В банке уточнили, что решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время.

Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.