ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке

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Банк ВТБ намерен снизить ставки по ипотеке после решения ЦБ России по ключевой ставке. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«В связи с решением Банка России установить ключевую ставку на уровне 17% ВТБ готовится улучшить условия по своим ипотечным программам», — приводит ТАСС сообщение.

В банке уточнили, что решение о новом уровне ставок по жилищным кредитам будет принято в ближайшее время.

Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.

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