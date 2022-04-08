Психолог Ничипорова рассказала, что может помочь справиться со стрессом

Семейный психолог Наталья Ничипорова рассказала, как самостоятельно справиться с сильным стрессом и чувством беспомощности.

«Первое, что надо делать паникующим, — останавливать панику. Как? Для начала — отключиться от информационного потока. Хотя бы пару дней не читать и не слушать никаких новостей. Этой короткой передышки, как правило, достаточно, чтобы прийти в себя и начать адекватно оценивать ситуацию», — уточнила Ничипорова в беседе с kp.ru.

Также важно найти поддержку среди людей, испытывающих такое же смятение, чтобы иметь возможно обсуждать свои страхи, добавила специалист.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.