Компания Booking.com заплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей

Компания Booking заплатила штраф в 1,3 млрд рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

«Компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 млрд рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как отмечается, компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

В декабре 2020 года в ФАС заявили, что сервис Booking.com злоупотребил доминирующим положением на рынке и нарушил закон о конкуренции.

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в размере 1,3 млрд рублей.

Позднее компания выполнила предписание ФАС России об отмене паритета цен.