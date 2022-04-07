Саратовские учёные испытывают устройство для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
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Предполагается, что разработка поможет в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе государственной программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».
«Мы хотим создать небольшое носимое устройство, например, в форм-факторе смарт-часов, которое поможет владельцу оценить риски развития этой патологии и даст рекомендацию о прохождении полноценного обследования», — прокомментировал доктор физико-математических наук, профессор кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии Института физики СГУ Анатолий Караваев.
В настоящее время лабораторные образцы аппаратно-программных комплексов проходят испытания в медицинских организациях.
Ранее НСН сообщала, что в Москве провели 5 млн лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта за два прошедших года.