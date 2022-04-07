Мишустин: экономике необходимо полгода для адаптации в новых условиях

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Экономике РФ нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Государственной думе.
Мишустин: экономике необходимо полгода для адаптации в новых условиях
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Время нужно экономике, чтобы перестроиться», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, «невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полугода, чтобы перестроиться».

Глава российского правительства также заявил, что инициаторы санкций планировали разрушить российскую экономику за несколько дней, но этот сценарий не сбылся.

Кроме того, премьер заявил, что против России развязана настоящая экономическая война.

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