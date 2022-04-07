Представитель правительства Барщевский предупредил о риске роста коррупции в России

Россию на фоне введения западными странами санкций может ждать резкое повышение уровня коррупции. Об этом заявил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причём в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — цитирует РБК Барщевского.

По его словам, для предотвращения таких правонарушений не поможет усиление контроля и ужесточение наказания.

Он подчеркнул, что эффективным методом по борьбе с коррупцией является развитие политической конкуренции и гражданского общества.

31 марта президент России Владимир Путин дал распоряжение принять предложение кабмина о подписании соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что страны Запада развязали против России экономическую войну.

Как подчёркивается, западные страны захватывают российскую собственность, захватывают денежные средства, блокируют финансовые отношения.

Пресс-секретарь отметил, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.