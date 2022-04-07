Представитель правительства Барщевский предупредил о риске роста коррупции в России
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«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причём в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — цитирует РБК Барщевского.
По его словам, для предотвращения таких правонарушений не поможет усиление контроля и ужесточение наказания.
Он подчеркнул, что эффективным методом по борьбе с коррупцией является развитие политической конкуренции и гражданского общества.
31 марта президент России Владимир Путин дал распоряжение принять предложение кабмина о подписании соглашения о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что страны Запада развязали против России экономическую войну.
Как подчёркивается, западные страны захватывают российскую собственность, захватывают денежные средства, блокируют финансовые отношения.
Пресс-секретарь отметил, что России приходится приспосабливаться к новой реальности.