Торговые сети Х5 Group отменили ограничения по продаже товаров в одни руки

Короткая ссылка
Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объёму покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Торговые сети Х5 Group отменили ограничения по продаже товаров в одни руки
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» продаются без ограничений.

Ранее магазины Х5 Group ограничивали большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса. 

Как отмечалось, «чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках, магазины ограничивают большие объёмы закупки некоторых товаров».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить