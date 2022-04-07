Торговые сети Х5 Group отменили ограничения по продаже товаров в одни руки

Торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объёму покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Торговые сети, входящие в X5 Group, приняли решение отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки на фоне снижения ажиотажного спроса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент основные товары бакалейной группы в торговых сетях «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» продаются без ограничений.

Ранее магазины Х5 Group ограничивали большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса.

Как отмечалось, «чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках, магазины ограничивают большие объёмы закупки некоторых товаров».