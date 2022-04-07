«Единая Россия» внесла законопроект о введении уголовного наказания за исполнение санкций

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Партия «Единая Россия» сообщила, что внесла в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за исполнение санкций.
«Единая Россия» внесла законопроект о введении уголовного наказания за исполнение санкций
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об том говорится в сообщении на сайте партии.

«Документ предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до десяти лет», — заявили в политсиле.

Первый замруководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин ранее заявил, что данный законопроект является частью защиты экономики России от недружественных действий других государств.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада, введённые против России, напоминают методы инквизиции.

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