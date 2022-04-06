Медведев заявил, что санкции Запада против России напоминают инквизицию

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Санкции Запада, введённые против России, напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что санкции Запада против России напоминают инквизицию
  • РИА Новости

«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, «уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала введение США новых антироссийских санкций 6 апреля

По её словам, санкции будут направлены против должностных лиц российского правительства, членов их семей, государственных финансовых институтов и госпредприятий.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что новые санкции Евросоюза против России могут принять 6 апреля.

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