Медведев заявил, что санкции Запада против России напоминают инквизицию

Санкции Запада, введённые против России, напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, «уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала введение США новых антироссийских санкций 6 апреля.

По её словам, санкции будут направлены против должностных лиц российского правительства, членов их семей, государственных финансовых институтов и госпредприятий.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что новые санкции Евросоюза против России могут принять 6 апреля.