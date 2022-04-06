Медведев заявил, что санкции Запада против России напоминают инквизицию
- РИА Новости
«Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — написал Медведев в Telegram-канале.
По его словам, «уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала введение США новых антироссийских санкций 6 апреля.
По её словам, санкции будут направлены против должностных лиц российского правительства, членов их семей, государственных финансовых институтов и госпредприятий.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что новые санкции Евросоюза против России могут принять 6 апреля.