В Роспотребнадзоре высказались о возможном влиянии электромагнитного излучения на здоровье детей

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Заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов высказался о возможном влиянии электромагнитного излучения на здоровье детей.
В Роспотребнадзоре высказались о возможном влиянии электромагнитного излучения на здоровье детей
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«Кости свода черепа ребёнка намного тоньше. До двух лет имеются незаросшие участки — роднички, хрящи. Также головной мозг ребёнка более гидратирован, то есть содержит в целом больше жидкости и меньше жировых включений. Доказано, что жировые ткани поглощают электромагнитное поле меньше, а гидратированные — больше», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, первичный эффект поглощения электромагнитного излучения проявляется в виде незначительного нагрева тканей.

«Происходит изменение температуры тканей на десятые доли градуса, но при температурном постоянстве (гомеостазе) головного мозга иногда и этого может быть достаточно для появления патологических эффектов», — предупредил Гуськов.

Ранее Гуськов рассказал, что излучение генерируют все электрические приборы, но опасны только те из них, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы.

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