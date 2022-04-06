В Роспотребнадзоре высказались о возможном влиянии электромагнитного излучения на здоровье детей
- Gettyimages.ru
«Кости свода черепа ребёнка намного тоньше. До двух лет имеются незаросшие участки — роднички, хрящи. Также головной мозг ребёнка более гидратирован, то есть содержит в целом больше жидкости и меньше жировых включений. Доказано, что жировые ткани поглощают электромагнитное поле меньше, а гидратированные — больше», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, первичный эффект поглощения электромагнитного излучения проявляется в виде незначительного нагрева тканей.
«Происходит изменение температуры тканей на десятые доли градуса, но при температурном постоянстве (гомеостазе) головного мозга иногда и этого может быть достаточно для появления патологических эффектов», — предупредил Гуськов.
Ранее Гуськов рассказал, что излучение генерируют все электрические приборы, но опасны только те из них, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы.