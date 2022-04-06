В Роспотребнадзоре назвали основные источники электромагнитного излучения

Заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов рассказал, что излучение генерируют все электрические приборы, но опасны только те из них, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы.

Наиболее частым источником мощных электромагнитных полей являются радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объёмы информации, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Это в первую очередь радиотехнические объекты, которые размещаются на жилой территории, например базовые станции сотовой связи. Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов, которые следят за воздушным пространством. На местности работают также радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения», — пояснил Гуськов.

Роспотребнадзор контролирует электромагнитную обстановку в жилых районах, применяя к нарушителям (например, операторам базовых станций сотовой связи) меры вплоть до приостановки деятельности.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году объём производства электрического оборудования в столице увеличился почти на 66%.