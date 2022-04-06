В Роспотребнадзоре назвали основные источники электромагнитного излучения

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Заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов рассказал, что излучение генерируют все электрические приборы, но опасны только те из них, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы.
В Роспотребнадзоре назвали основные источники электромагнитного излучения
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Наиболее частым источником мощных электромагнитных полей являются радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объёмы информации, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Это в первую очередь радиотехнические объекты, которые размещаются на жилой территории, например базовые станции сотовой связи. Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов, которые следят за воздушным пространством. На местности работают также радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения», — пояснил Гуськов.

Роспотребнадзор контролирует электромагнитную обстановку в жилых районах, применяя к нарушителям (например, операторам базовых станций сотовой связи) меры вплоть до приостановки деятельности.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году объём производства электрического оборудования в столице увеличился почти на 66%.

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