В Роспотребнадзоре назвали основные источники электромагнитного излучения
- Gettyimages.ru
Наиболее частым источником мощных электромагнитных полей являются радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объёмы информации, рассказал специалист в беседе с «Газетой.Ru».
«Это в первую очередь радиотехнические объекты, которые размещаются на жилой территории, например базовые станции сотовой связи. Есть земные станции спутниковой связи, радиорелейные станции, есть ближние и дальние приводы (радиолокационные установки) у аэропортов, которые следят за воздушным пространством. На местности работают также радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения», — пояснил Гуськов.
Роспотребнадзор контролирует электромагнитную обстановку в жилых районах, применяя к нарушителям (например, операторам базовых станций сотовой связи) меры вплоть до приостановки деятельности.
Ранее НСН сообщала, что в 2021 году объём производства электрического оборудования в столице увеличился почти на 66%.