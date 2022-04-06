Сенатор Ковитиди назвала Жириновского уникальной личностью

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Я познакомилась с Владимиром Вольфовичем в Кремле. На подписании договора о воссоединении Крыма с Россией этот человек подошёл ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Наш человек, вступай в партию ЛДПР!» Закончилась эпоха Жириновского — целая эпоха в истории государства российского. Место Жириновского никто не сможет занять, и никто не сможет его заменить», — рассказала Ковитиди.

Сенатор назвала политика «уникальной личностью».

«Чрезвычайно грамотный человек, при этом обладающий уникальной харизмой. Это политическая глыба. Мне очень жаль. Можно было принимать его высказывания или нет, считать его резким, но он никогда не врал, он называл вещи своими именами. У него была своя точка зрения, которую он не боялся высказывать», — заключила Ковитиди.

О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

2 февраля политик попал в больницу с коронавирусной инфекцией.