Сенатор Ковитиди назвала Жириновского уникальной личностью

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Сенатор Ковитиди назвала Жириновского уникальной личностью
  • РИА Новости

«Я познакомилась с Владимиром Вольфовичем в Кремле. На подписании договора о воссоединении Крыма с Россией этот человек подошёл ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Наш человек, вступай в партию ЛДПР!» Закончилась эпоха Жириновского — целая эпоха в истории государства российского. Место Жириновского никто не сможет занять, и никто не сможет его заменить», — рассказала Ковитиди.

Сенатор назвала политика «уникальной личностью».

«Чрезвычайно грамотный человек, при этом обладающий уникальной харизмой. Это политическая глыба. Мне очень жаль. Можно было принимать его высказывания или нет, считать его резким, но он никогда не врал, он называл вещи своими именами. У него была своя точка зрения, которую он не боялся высказывать», — заключила Ковитиди.

О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

2 февраля политик попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить