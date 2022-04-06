Милонов назвал Жириновского одним из отцов современной российской политической системы

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Милонов назвал Жириновского одним из отцов современной российской политической системы
  • РИА Новости

«Наверное, Владимир Вольфович был одним из отцов современной российской политической системы. Для всех нас его смерть — огромная потеря. С ним можно было спорить, не соглашаться, критиковать друг друга, но всё это происходило в рамках той незыблемой системы, частью которой он был и (которую он. — RT) являл собой», — отметил Милонов.

О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

2 февраля политик попал в больницу с коронавирусом.

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