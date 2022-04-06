Детский омбудсмен Татарстана Волынец поделилась воспоминаниями о Владимире Жириновском

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с RT о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был «высокообразованным, высокоинтеллектуальным, опытным человеком, который душой болел за страну».

«Это очень печальное известие для всех нас. Это старожил, который своей харизмой, своим примером многих молодых привёл в политику. Несмотря на то что он был иногда эксцентричен, иногда в хорошем смысле слова комичен, но тем не менее он ещё при жизни стал самым настоящим пророком в своём Отечестве», — пояснила Волынец.

Она отметила, что Жириновский «был по-настоящему русским человеком».

«Это самый настоящий патриот, который прожил насыщенную, яркую жизнь. Я была знакома с ним лично, меня неоднократно приглашали на парламентские обсуждения вопросов, связанных с материнством и детством. Я горжусь, что была знакома с этим уникальным человеком. Мы по многим параметрам, которые касаются семейно-демографической политики, совпадали в наших взглядах, были единомышленниками», — заключила детский омбудсмен.

О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

2 февраля политик попал в больницу с коронавирусом.