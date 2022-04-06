Детский омбудсмен Татарстана Волынец поделилась воспоминаниями о Владимире Жириновском
- РИА Новости
«Это очень печальное известие для всех нас. Это старожил, который своей харизмой, своим примером многих молодых привёл в политику. Несмотря на то что он был иногда эксцентричен, иногда в хорошем смысле слова комичен, но тем не менее он ещё при жизни стал самым настоящим пророком в своём Отечестве», — пояснила Волынец.
Она отметила, что Жириновский «был по-настоящему русским человеком».
«Это самый настоящий патриот, который прожил насыщенную, яркую жизнь. Я была знакома с ним лично, меня неоднократно приглашали на парламентские обсуждения вопросов, связанных с материнством и детством. Я горжусь, что была знакома с этим уникальным человеком. Мы по многим параметрам, которые касаются семейно-демографической политики, совпадали в наших взглядах, были единомышленниками», — заключила детский омбудсмен.
О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2 февраля политик попал в больницу с коронавирусом.