Детский омбудсмен Татарстана Волынец поделилась воспоминаниями о Владимире Жириновском

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала в беседе с RT о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был «высокообразованным, высокоинтеллектуальным, опытным человеком, который душой болел за страну».
Детский омбудсмен Татарстана Волынец поделилась воспоминаниями о Владимире Жириновском
  • РИА Новости

«Это очень печальное известие для всех нас. Это старожил, который своей харизмой, своим примером многих молодых привёл в политику. Несмотря на то что он был иногда эксцентричен, иногда в хорошем смысле слова комичен, но тем не менее он ещё при жизни стал самым настоящим пророком в своём Отечестве», — пояснила Волынец.

Она отметила, что Жириновский «был по-настоящему русским человеком».

«Это самый настоящий патриот, который прожил насыщенную, яркую жизнь. Я была знакома с ним лично, меня неоднократно приглашали на парламентские обсуждения вопросов, связанных с материнством и детством. Я горжусь, что была знакома с этим уникальным человеком. Мы по многим параметрам, которые касаются семейно-демографической политики, совпадали в наших взглядах, были единомышленниками», — заключила детский омбудсмен. 

О том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

2 февраля политик попал в больницу с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить