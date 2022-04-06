Депутат Каргинов о смерти Жириновского: это глубокая потеря для всей страны

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Депутат Каргинов о смерти Жириновского: это глубокая потеря для всей страны
  • РИА Новости

«Его авторитет был не только в пределах России, но и в пределах мира. Он мог видеть картинку не просто изнутри, он был как бы над ней. И поэтому его возможность предвидеть многие события связана не только с его неординарными способностями, но и c высоким наработанным профессионализмом», — рассказал депутат.

Он отметил, что Жириновский для партии и для него был «как родной человек».

«Это глубокая потеря для всей нашей страны... Я уверен, что он мог бы найти такие слова и эмоции, которые позволили бы дополнительно сплотить весь наш народ и понять смысл всех принимаемых сегодня решений. Конечно же, очень жаль, что мы сегодня потеряли этого человека», — добавил Каргинов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Как сообщалось, политик 2 февраля попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

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