Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российского правительства.

«Не стало Владимира Вольфовича Жириновского — создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного... Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после долгой болезни умер депутат Госдумы, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. О его кончине сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. После этого депутаты почтили память скончавшегося политика минутой молчания.

В Минздраве России при этом заявили, что врачи боролись за жизнь Жириновского до последнего.

Позднее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского.

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