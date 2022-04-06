Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российского правительства.



«Не стало Владимира Вольфовича Жириновского — создателя и бессменного руководителя ЛДПР, одного из самых ярких политиков, авторитетного государственного деятеля, человека неординарного... Прошу передать глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после долгой болезни умер депутат Госдумы, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. О его кончине сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. После этого депутаты почтили память скончавшегося политика минутой молчания.

В Минздраве России при этом заявили, что врачи боролись за жизнь Жириновского до последнего.

Позднее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского.