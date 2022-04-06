Член Совфеда Абрамов поддержал идею продлить майские праздники до 10 дней

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов поддержал идею продлить майские праздники.

«Люди психологически выгорают. Сначала COVID-19, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — сказал Абрамов РИА Новости.

Он высказал мнение, что нерабочие дни в мае станут некоей компенсацией за новогодние каникулы, когда ограничительные меры из-за коронавируса не позволяли гражданам полноценно отдохнуть.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов также прокомментировал в беседе с RT предложение продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней. По его словам, он не видит ничего плохого в инициативе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда» о выездных направлениях для отдыха в мае.

По его словам, Турция может занять более 60% от выездного рынка во время майских праздников, а также летом, хотя есть и альтернативные варианты.