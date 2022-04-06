Отоларинголог Пурясев перечислил возможные причины возникновения одышки

Врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что одышка является защитным механизмом, который помогает спасти человека от гипоксии — низкого содержания кислорода в крови.

Одна из причин, которая может привести к её возникновению, — тревожные новости, уточнил специалист в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, нарушение ритма дыхания может проявляться и при серьёзных заболеваниях. Среди них пониженная функция щитовидной железы — гипотиреоз, при которой падает уровень тиреоидных гормонов в крови, добавил эксперт.

«На фоне гормонального дисбаланса возникает риск развития бронхолёгочных заболеваний и даже развития бронхиальной астмы, что ведёт к нарушению проходимости бронхов, поступления туда кислорода и гипоксии», — отметил Пурясев.

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