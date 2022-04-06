Ученики и сотрудники школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании

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Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.
Ученики и сотрудники школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости

«Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, это часть информационного давления на регион.

4 апреля на Камчатке из-за сообщения о возможном минировании была произведена эвакуация учеников и сотрудников всех школ края, отменены занятия второй смены.

В середине марта в России и Белоруссии были задержаны восемь участников интернет-сообщества, рассылавшие письма о минировании детсадов, школ и ТЦ.

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