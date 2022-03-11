В России и Белоруссии задержаны подростки, рассылавшие письма о минировании

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В России и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества, рассылавшие письма о минировании детсадов, школ и ТЦ.
В России и Белоруссии задержаны подростки, рассылавшие письма о минировании
  • РИА Новости

«ФСБ России совместно с МВД и СК России во взаимодействии с KГБ Республики Белоруссия на территории России и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что задержанные за три месяца разослали более 80 писем о минировании, в России возбуждено свыше 20 уголовных дел.

По данным следствия, в специально созданном Telegram-канале злоумышленники за деньги принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов в России, Белоруссии и других странах.

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