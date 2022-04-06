Ввод в гражданский оборот препарата от COVID-19 «Ковипир» запланирован на май
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании — производителе лекарства.
«Ковипир» будет производиться на заводе «Фармасинтез» в Иркутске. Ввод в гражданский оборот планируется в мае», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Ковипир».
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.