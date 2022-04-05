В Красногвардейском районе Белгородской области сообщили о произошедшем хлопке

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В Красногвардейском районе Белгородской области устанавливают причину произошедшего вечером 5 апреля хлопка. По словам главы района Анны Куташовой, это был не обстрел.

«Сегодня вечером, ориентировочно около 19:50, в нашем районе был слышен хлопок», — заявила она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Куташова рассказала, что уполномоченные сотрудники провели проверку в связи с произошедшим. Причина устанавливается.

По её словам, разрушений и пострадавших нет.

«Мы точно понимаем, что это не обстрел», — заявила она.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелось восемь резервуаров с топливом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства произошедшего.

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