В Красногвардейском районе Белгородской области сообщили о произошедшем хлопке
«Сегодня вечером, ориентировочно около 19:50, в нашем районе был слышен хлопок», — заявила она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Куташова рассказала, что уполномоченные сотрудники провели проверку в связи с произошедшим. Причина устанавливается.
По её словам, разрушений и пострадавших нет.
«Мы точно понимаем, что это не обстрел», — заявила она.
Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелось восемь резервуаров с топливом.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства произошедшего.