В МИД России ответят на решение Словении сократить число сотрудников посольства в Любляне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение Словении сократить число сотрудников российского посольства в Любляне.

«Россия даст соответствующий ответ», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Ранее власти Словении приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Любляне.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.

Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.