В МИД России ответят на решение Словении сократить число сотрудников посольства в Любляне
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«Россия даст соответствующий ответ», — приводит ТАСС заявление Захаровой.
Ранее власти Словении приняли решение сократить число сотрудников посольства России в Любляне.
Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании приняло решение о высылке около 25 дипломатов посольства России.
Кроме того, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посол России Сергей Разов был вызван в здание итальянского МИД, где ему объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов.
Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал высылку российских дипломатов из стран Европы заранее согласованной кампанией.