Политолог Мухин объяснил необходимость законопроекта о гражданстве

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Ангелина Шурпина
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесённый ранее президентом России Владимиром Путиным.
Политолог Мухин объяснил необходимость законопроекта о гражданстве
  • РИА Новости

По словам эксперта, депутатский корпус давно работает над упрощением получения российского гражданства.

«Это необходимо прежде всего для решения демографических вопросов, вопросов, связанных с возвращением соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, тех, кто желает жить в Российской Федерации, а таких всё больше. Именно поэтому российское руководство приняло принципиальное решение упростить получение российского гражданства», — рассказал Мухин.

Ранее стало известно о том, что в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесённый ранее президентом России Владимиром Путиным.

Уточняется, что законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в российское гражданство.

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