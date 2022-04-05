Политолог Мухин объяснил необходимость законопроекта о гражданстве

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесённый ранее президентом России Владимиром Путиным.

По словам эксперта, депутатский корпус давно работает над упрощением получения российского гражданства.

«Это необходимо прежде всего для решения демографических вопросов, вопросов, связанных с возвращением соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, тех, кто желает жить в Российской Федерации, а таких всё больше. Именно поэтому российское руководство приняло принципиальное решение упростить получение российского гражданства», — рассказал Мухин.

Ранее стало известно о том, что в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесённый ранее президентом России Владимиром Путиным.

Уточняется, что законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в российское гражданство.