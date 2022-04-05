Политолог Мухин объяснил необходимость законопроекта о гражданстве
- РИА Новости
По словам эксперта, депутатский корпус давно работает над упрощением получения российского гражданства.
«Это необходимо прежде всего для решения демографических вопросов, вопросов, связанных с возвращением соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, тех, кто желает жить в Российской Федерации, а таких всё больше. Именно поэтому российское руководство приняло принципиальное решение упростить получение российского гражданства», — рассказал Мухин.
Ранее стало известно о том, что в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О гражданстве Российской Федерации», внесённый ранее президентом России Владимиром Путиным.
Уточняется, что законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в российское гражданство.