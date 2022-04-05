Костин заявил о намерении ВТБ начать работу в Крыму

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что финансовое учреждение будет работать в Крыму, пока обсуждается, в каком формате.

Об этом он сказал на пресс-подходе в Госдуме.

«Крым — это наша территория, и мы будем работать там. В каком формате?.. Там создана достаточно эффективная система... поэтому все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, сейчас очень важно привлечь инвестиции в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. И конечно, мы думаем и работаем над этим», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк начал предоставлять услуги физическим и юридическим лицам в Крыму.

17 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму.