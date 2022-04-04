Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве с Чувашией и Алтайским краем

Короткая ссылка
В рамках агропромышленной выставки «Тюмень Агро — 2022» Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве с Чувашией и Алтайским краем.
Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве с Чувашией и Алтайским краем
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Инвестиционного агентства Тюменской области.

«Наша единая инвестиционная команда, институты развития, правительство области, власти муниципальных образований, бизнес-сообщество реально показали, как мы вместе прокачиваем бизнес на местах. Наш опыт заинтересовал другие регионы, и мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с Республикой Чувашия и Алтайским краем», — заявил Николай Пуртов, генеральный директор агентства.

По его словам, это знак, что стираются инвестиционные границы.

Ранее сообщалось, что Московская область и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить