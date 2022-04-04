В рамках агропромышленной выставки «Тюмень Агро — 2022» Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве с Чувашией и Алтайским краем.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Инвестиционного агентства Тюменской области.

«Наша единая инвестиционная команда, институты развития, правительство области, власти муниципальных образований, бизнес-сообщество реально показали, как мы вместе прокачиваем бизнес на местах. Наш опыт заинтересовал другие регионы, и мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с Республикой Чувашия и Алтайским краем», — заявил Николай Пуртов, генеральный директор агентства.

По его словам, это знак, что стираются инвестиционные границы.

Ранее сообщалось, что Московская область и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий.