Подмосковье и Мордовия договорились о сотрудничестве в АПК

Московская область и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Нам, безусловно, есть чем поделиться в плане опыта и наработок, и также важно перенять новые полезные технологии. А для наших производителей органической продукции появятся новые горизонты сбыта», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК.