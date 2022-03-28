Подмосковье и Мордовия договорились о сотрудничестве в АПК

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Московская область и Мордовия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий.
Подмосковье и Мордовия договорились о сотрудничестве в АПК
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Нам, безусловно, есть чем поделиться в плане опыта и наработок, и также важно перенять новые полезные технологии. А для наших производителей органической продукции появятся новые горизонты сбыта», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК.

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