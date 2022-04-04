Эксперт по рынку труда Варакин высказался о динамике зарплат ряда специалистов

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Эксперт по рынку труда Илья Варакин высказался о динамике зарплат ряда специалистов.
Эксперт по рынку труда Варакин высказался о динамике зарплат ряда специалистов
  • Gettyimages.ru

«Сейчас там, где есть максимальный недостаток людей, там зарплаты растут молниеносно. Если в какой-то момент не хватает монтажников электросетей или монтажников какого-нибудь сложного оборудования, они растут по зарплате», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, у таких специалистов зарплата исчисляется не стандартными окладами, а разовым выездом на объект.

Как отметил Варакин, в случае с IT-специалистами россияне особенно ценятся за рубежом — они хорошо знают английский, работоспособны, могут быстро сделать программный продукт, который продаётся на международном рынке в долларах.

«Есть разные рынки — насыщенные программистами и далеко не насыщенные. Например, криптопрограммист сейчас стоит по меньшей мере от 700 тыс. до 1 млн рублей», — добавил эксперт.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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